Завершилась самая необычная Олимпиада в истории

Разноцветные фейерверки озаряют ночное небо над Токио. Так завершились самые необычные Олимпийские игры в истории. Они..

Разноцветные фейерверки озаряют ночное небо над Токио. Так завершились самые необычные Олимпийские игры в истории. Они проходили без зрителей.

Мероприятие отложили на год в связи с коронавирусом в надежде, что эпидемиологическая ситуация наладится и тысячи иностранных гостей принесут Японии ожидаемую прибыль. Однако этого не случилось, и незадолго до открытия организаторы приняли решение не пускать местных и зарубежных зрителей.

Несмотря на это, президент Международного олимпийского комитета назвал мероприятие символом величия мира.

[Томас Бах, президент МОК]:

«Я уверен, что никто из участников никогда не забудет эти Олимпийские игры. Они были уникальными. Они стали великим символом надежды для людей во всём мире, великим проявлением солидарности, благодаря которой эти Игры состоялись, а также великим проявлением мира, потому что без солидарности нет мира».

Местный Олимпийский комитет в Токио старался, чтобы Олимпиада не превратилась в эпицентр распространения нового дельта-штамма вируса. Спортсмены проводили время в своих комнатах и встречались только на соревнованиях.

Однако всплеск заболеваемости всё равно случился. Теперь больницы в Токио пытаются справиться с наплывом пациентов.

Несмотря на ограничения, во время закрытия Игр у Национального стадиона в Токио собрались протестующие. Они держат плакаты «Олимпиада убивает бедных» и «Нам не нужна Олимпиада».

Опросы общественного мнения показывают, что японцы в основном не хотели этого мероприятия на фоне всемирного кризиса в области здравоохранения. Страна потратила на Игры 15 миллиардов долларов – в два раза больше, чем ожидалось. При отсутствии туристического бума.

[протестующий]:

«Во время Олимпийских игр число случаев COVID резко выросло. Мы не можем позволить, чтобы больных стало ещё больше. Паралимпиаду нужно отменить. Думаю, есть связь с Олимпиадой и случаями заражения, потому что с началом Игр заболевших стало больше».

Впрочем, небольшой отдушиной для японцев стало рекордное количество золотых медалей, которые завоевали местные спортсмены. Их у страны 27. Выше в медальном зачёте только США и Китай. У них 39 и 38 золотых наград соответственно.

Олимпийский комитет России занял пятое место с 20-ю медалями.

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