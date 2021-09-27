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В Аргентине выбрали чемпионов мира по танго

В Аргентине выбрали чемпионов мира по танго

В Буэнос-Айресе выбрали победителей чемпионата мира по танго. В этот раз все почести достались аргентинским парам...

Дата загрузки: 2021-09-27

В Буэнос-Айресе выбрали победителей чемпионата мира по танго. В этот раз все почести достались аргентинским парам.

В категории салонного танго лучшими стали Агустин Агнес и Барбара Феррейра. Причём у танцовщицы финальное выступление совпало с днём рождения.

[Барбара Феррейра, победительница]:
«Это подарок всей жизни – в свой день рождения заниматься самым любимым делом, тем более что я долго не танцевала (из-за пандемии). Исполнить танго, показать наше искусство миру и стать чемпионами – это подарок от самой вселенной».

В категории сценического танго победили Эммануэль Казаль и Янина Мусика.

[Янина Мусика, победительница]:
«Мы принесли новые идеи и хотим увлечь этим аргентинским танцем молодёжь».

На чемпионате выступили более 400 пар из 25 стран, в том числе – из России. Соревнования проходили вживую и онлайн.
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