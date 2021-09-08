Как жили викинги, показали на фестивале в Англии

В полном боевом облачении викинги бросаются громить противников. Это реконструкция боя 902 года, когда англосаксы сражались..

В полном боевом облачении викинги бросаются громить противников. Это реконструкция боя 902 года, когда англосаксы сражались против викингов.

Некоторые участники притворяются погибшими. Но пострадавших в этом бою нет. Хотя все пользуются мечами, пиками и топорами, лезвия – не острые.

[Пол Мёрфи, участник сражения]:

«Топор, который я использую, можно было бы заточить и рубить им дрова. Он весит столько же, сделан из стали. Но лезвие – толщиной 3 миллиметра. Если кого-то ударить, то раны не будет, но человек надолго попадёт в больницу. Можно этим кого-то убить, если использовать неправильно».

Но это не просто сражение. Это фестиваль викингов, на котором можно поближе познакомиться с культурой людей, живших более тысячи лет назад.

Джон Дэвидсон демонстрирует своё мастерство в обращении с жаром и молотом. Его переносная кузница способна нагревать металл до температуры более чем 2000 градусов.

[Джон Дэвидсон, участник фестиваля]:

«Многие не знают, какого мастерства достигли викинги в ремёслах, например, производстве украшений, колец и других вещей».

Пока на открытом огне жарят мясо, женщины режут овощи для тушения. И всё это под мелодичные песни викингов.

Фестиваль проходит возле Флэг-Фена. Это археологический памятник эпохи бронзового века. В этом районе нашли копья, мечи, украшения, лодки и даже самое древнее в Англии колесо. Некоторые археологи считают, что это было важное религиозное место. Много ценных предметов здесь бросали в воду как подношение божествам.

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