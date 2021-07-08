Убит президент Гаити: нескольких нападавших застрелили

Силы безопасности Гаити вступили в ожесточённую перестрелку с группой неизвестных лиц, убивших президента страны Жовенеля Моиза. Нападавшие проникли в его частную резиденцию около часа ночи и смертельно ранили главу центральноамериканского государства. Также ранения получила его супруга Мартин. Жива ли она, пока неизвестно.

Глава полиции сказал, что четыре преступника ликвидированы, ещё двое схвачены.

[Лео Шарль, глава полиции]:

«Мы заблокировали им пути к отступлению. С тех пор мы вели с ними сражение. Кого-то убили, кого-то схватили».

Правительство страны объявило двухнедельный режим чрезвычайного положения, чтобы поймать всех нападавших. Их описывают как группу иностранных наёмников, говорящих по-испански.

53-летний Моиз, в прошлом бизнесмен, пришёл к власти в 2017 году. Он стоял во главе небольшого государства с населением в 11 миллионов человек. Гаити считается самой нестабильной страной Америки, страдающей от бедности, стихийных бедствий и государственных переворотов.

При этом многие жители Гаити хотели, чтобы Моиз покинул свой пост. В стране проходили забастовки, поскольку люди были недовольны коррупцией и тем, как президент управляется с экономикой. Также недовольство вызывала его постепенная узурпация власти.

Сам Моиз говорил, что протесты организовали его политические оппоненты и коррумпированные олигархи, которые были недовольны его попытками реформировать политическую жизнь и сделать правительственные контракты прозрачными.

Доминиканская Республика после убийства Моизе уже закрыла границу с соседней Гаити. Сюда пускают только граждан страны, которые возвращаются домой. Также на границе усилены меры безопасности.

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