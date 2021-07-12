Солнце и ветер: как проходила регата на эколодках в Монако

Экологичные лодки, рассекая волны с помощью ветра и возобновляемых источников энергии, соревнуются в скорости. У берегов..

Экологичные лодки, рассекая волны с помощью ветра и возобновляемых источников энергии, соревнуются в скорости.

У берегов Монако проходит восьмая ежегодная регата Monaco Energy Boat Challenge. За главный приз сражаются 32 команды, в том числе 22 университета. Они приехали испытать на прочность свои разработки.

Все плавсредства делятся на три категории: энергетический класс, класс солнечной энергии и класс открытого моря.

Лодки на солнечных батареях, многие из которых покрыты фотоэлектрическими панелями, участвуют в каждой регате. Впервые соревнования прошли в 2014 году.

[Кевин Шистель, инженер]:

«Третий год мы хотим доказать, что можем создать лодку, которую легко построить, если так можно выразиться, и с её помощью выигрывать гонки. <…> Над этим проектом работают молодые инженеры со всего мира ».

Организаторы говорят, что в этом году всё больше команд используют водородное топливо. С помощью H2O по волнам скользит семь прототипов.

[Джереми Лагарриг, председатель жюри]:

«В прошлом году у нас было 20% лодок, работающих на водороде, в этом году – уже 60%. Есть даже лодки, использующие как водород, так и солнечную энергию, поэтому мы идём в направлении большего разнообразия с точки зрения энергетического баланса, и это то, что мы изначально хотели продвигать с помощью этой регаты».

Организаторы надеются, что представленные здесь лодки сделают судостроение экологичнее.

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