Солнце и ветер: как проходила регата на эколодках в Монако
Экологичные лодки, рассекая волны с помощью ветра и возобновляемых источников энергии, соревнуются в скорости. У берегов..
Дата загрузки: 2021-07-13
У берегов Монако проходит восьмая ежегодная регата Monaco Energy Boat Challenge. За главный приз сражаются 32 команды, в том числе 22 университета. Они приехали испытать на прочность свои разработки.
Все плавсредства делятся на три категории: энергетический класс, класс солнечной энергии и класс открытого моря.
Лодки на солнечных батареях, многие из которых покрыты фотоэлектрическими панелями, участвуют в каждой регате. Впервые соревнования прошли в 2014 году.
[Кевин Шистель, инженер]:
«Третий год мы хотим доказать, что можем создать лодку, которую легко построить, если так можно выразиться, и с её помощью выигрывать гонки. <…> Над этим проектом работают молодые инженеры со всего мира ».
Организаторы говорят, что в этом году всё больше команд используют водородное топливо. С помощью H2O по волнам скользит семь прототипов.
[Джереми Лагарриг, председатель жюри]:
«В прошлом году у нас было 20% лодок, работающих на водороде, в этом году – уже 60%. Есть даже лодки, использующие как водород, так и солнечную энергию, поэтому мы идём в направлении большего разнообразия с точки зрения энергетического баланса, и это то, что мы изначально хотели продвигать с помощью этой регаты».
Организаторы надеются, что представленные здесь лодки сделают судостроение экологичнее.
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