Концерт на вулкане Камчатки: классическая музыка в дикой природе
В котловине действующего вулкана звучат сочинения Баха, Генделя, Паганини. Мировая классика в природных декорациях. На Камчатке..
Дата загрузки: 2021-09-14
В котловине действующего вулкана звучат сочинения Баха, Генделя, Паганини. Мировая классика в природных декорациях. На Камчатке проходит фестиваль «Музыкальная экспедиция».
Сюда, за 75 километров от Петропавловска-Камчатского, приехали столичные артисты – виолончелист Борис Андрианов и гитарист Дмитрий Илларионов, а также – знаменитый скрипач Сергей Малов.
[Дмитрий Илларионов, гитарист]:
«Конечно, для классического музыканта, для академического, мы объездили абсолютно весь мир, но чтобы играть здесь и так – это просто какое-то счастье и мечта».
Но сначала нужно было сюда добраться. Высота вулкана Горелый – 1829 метров над уровнем моря. Диаметр котловины – 12 километров. Он один из самых известных и посещаемых на Камчатке. Хоть и активный, но в последний раз сильно извергался в 80-х годах.
От столицы далековато, но акустика того стоит.
[Сергей Малов, скрипач]:
«Музыки без акустики не существует, музыки без пространства, в которое она распространяется, не существует. Это, пожалуй, самое необычное пространство концертное, где я когда-либо выступал».
[зрительница]:
«Эксклюзивная атмосфера. Эксклюзивный подбор музыки. Такие виртуозы к нам приезжают, это очень здорово и очень непривычно для этих мест».
Фестиваль «Музыкальная экспедиция» проводят в разных уголках России с 2014 года.
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