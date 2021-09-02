Затихающий ураган «Ида» принёс ветра, ливни и торнадо

Затихающий ураган «Ида» обрушился ветрами, проливными дождями и, по меньшей мере, одним торнадо на штаты Пенсильвания,..

Затихающий ураган «Ида» обрушился ветрами, проливными дождями и, по меньшей мере, одним торнадо на штаты Пенсильвания, Вирджиния, Нью-Джерси и Мэриленд.

Это округ Ист-Ратерфорд в Нью-Джерси, который находится всего в 20 километрах от Манхэттена. Дороги и железнодорожные пути под водой. Затоплены магазины, станции и дома.

По данным Национальной метеорологической службы, за один час в Центральном парке Нью-Йорка выпало 8 сантиметров осадков. Это рекорд за всю историю наблюдений. Предыдущий был установлен совсем недавно. 22 августа здесь выпало около пяти сантиметров во время тропического урагана «Генри».

Губернатор Нью-Джерси уже объявил режим чрезвычайной ситуации во всех округах штата. Он призвал людей не выходить и не выезжать на затопленные дороги.

В штате Пенсильвания началась массовая эвакуация, поскольку на плотине возле Джонстауна вода достигла опасного уровня.

А эти любительские кадры снял водитель в Пенсильвании. На них торнадо, который быстро движется в сторону.

Между тем, тысячи жителей юга Луизианы остаются в эвакуационных центрах. Этот штат больше всего пострадал от «Иды». Много домов разрушено. Десятки городов остаются без электричества и питьевой воды.

В целом в Луизиане и Миссисипи без света осталось около миллиона домов. Пока он появился только в кварталах на востоке Нового Орлеана.

В некоторых районах столбы линий электропередачи превратились в груды металла. На ремонт уйдут недели.

[житель Нового Орлеана]:

«Я приехал за продуктами для семьи. Света нет уже, наверное, четыре дня, четыре-пять дней. Брат рассказал, что здесь есть волонтёры. Я пытаюсь сильно не переживать. У нас есть генератор».

Между тем, в Атлантике набирает силу новый ураган. Тропический шторм «Ларри» имеет все шансы стать почти таким же разрушительным, как «Ида». Скорость ветра в его эпицентре уже превышает 110 километров в час.

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