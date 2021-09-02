Затихающий ураган «Ида» принёс ветра, ливни и торнадо
Затихающий ураган «Ида» обрушился ветрами, проливными дождями и, по меньшей мере, одним торнадо на штаты Пенсильвания,..
Дата загрузки: 2021-09-02
Это округ Ист-Ратерфорд в Нью-Джерси, который находится всего в 20 километрах от Манхэттена. Дороги и железнодорожные пути под водой. Затоплены магазины, станции и дома.
По данным Национальной метеорологической службы, за один час в Центральном парке Нью-Йорка выпало 8 сантиметров осадков. Это рекорд за всю историю наблюдений. Предыдущий был установлен совсем недавно. 22 августа здесь выпало около пяти сантиметров во время тропического урагана «Генри».
Губернатор Нью-Джерси уже объявил режим чрезвычайной ситуации во всех округах штата. Он призвал людей не выходить и не выезжать на затопленные дороги.
В штате Пенсильвания началась массовая эвакуация, поскольку на плотине возле Джонстауна вода достигла опасного уровня.
А эти любительские кадры снял водитель в Пенсильвании. На них торнадо, который быстро движется в сторону.
Между тем, тысячи жителей юга Луизианы остаются в эвакуационных центрах. Этот штат больше всего пострадал от «Иды». Много домов разрушено. Десятки городов остаются без электричества и питьевой воды.
В целом в Луизиане и Миссисипи без света осталось около миллиона домов. Пока он появился только в кварталах на востоке Нового Орлеана.
В некоторых районах столбы линий электропередачи превратились в груды металла. На ремонт уйдут недели.
[житель Нового Орлеана]:
«Я приехал за продуктами для семьи. Света нет уже, наверное, четыре дня, четыре-пять дней. Брат рассказал, что здесь есть волонтёры. Я пытаюсь сильно не переживать. У нас есть генератор».
Между тем, в Атлантике набирает силу новый ураган. Тропический шторм «Ларри» имеет все шансы стать почти таким же разрушительным, как «Ида». Скорость ветра в его эпицентре уже превышает 110 километров в час.
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