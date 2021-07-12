Английские болельщики: от ликования – к горькому разочарованию

Английские болельщики не могут поверить своим глазам. Голкипер национальной сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма на стадионе «Уэмбли» в Лондоне отражает два мяча в финале чемпионата Европы по футболу, чем обеспечивает победу своей стране.

Италия обыграла Англию в серии пенальти, забив три мяча. Её противники отправили в ворота только два. Основной матч закончился со счётом 1:1. При этом английская сборная забила гол первой уже на второй минуте.

Настроение английских болельщиков сменилось с эйфории на горькое разочарование.

[английская болельщица]:

«Это потеря, сердце разбито. Будто больше нечего ждать. Сначала был подъём, а теперь всё рухнуло. Я ожидала, что титул к нам вернётся. А теперь что? Что у нас есть?» [английская болельщица]:

«Я горжусь ими, и мне жаль Саутгейта, хотя мне и не очень нравится его работа. Я горжусь, что сборная дошла так далеко, никто этого не ожидал. Она ободрила всю страну».

Тем временем, итальянские болельщики как в Лондоне, так и на родине не могут сдержать радости.

[итальянский болельщик]:

«Да здравствует наша сборная! Мы очень счастливы, что завоевали этот трофей в Лондоне. Здесь много итальянцев». [итальянский болельщик]:

«Мы счастливы, что вернёмся домой с победой. Мы заслужили это своей работой. Мы европейские чемпионы и привезём кубок в Италию».

Вратарь итальянской сборной Джанлуиджи Доннарумма стал у себя на родине чуть ли не национальным героем. Из пяти мячей английской сборной он отразил удары Букайо Саки и Джейдона Санчо. Также англичанин Маркус Рашфорд попал в штангу.

При этом английский полузащитник Люк Шоу забил самый быстрый гол в финале Еврочемпионата.

В последний раз Англия побеждала на этом соревновании в 1966 году, а сборная Италии – в 1968-м.

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