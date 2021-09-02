Нет света, не ходят поезда: последствия сильной грозы в Испании

Это кадры из Испании. Хаос вызвал сильный дождь, который обрушился в среду на Каталонию. С неба..

Это кадры из Испании. Хаос вызвал сильный дождь, который обрушился в среду на Каталонию. С неба вылилось более 215 литров воды на квадратный метр.

Гроза была очень сильной – ей предшествовала жаркая и очень влажная погода.

Больше всего пострадал прибрежный город Альканар. Его буквально смыло – в Средиземное море унесло автомобили и уличную мебель.

Спасатели работают не покладая рук – много людей оказалось в ловушках в своих машинах, дамах и в зонах отдыха. У некоторых – переохлаждение. Людей временно размещают на местном стадионе. Смертей, по всей видимости, удалось избежать.

Около 7 тысяч домов остались без электричества. Закрыты дороги, не ходят поезда.

Наводнения в результате сильного дождя также наблюдаются в центральных автономных сообществах Кастилия-Ла-Манча и Наварра. Там, а также в Мадриде зафиксировано более 9000 разрядов молний, что для региона аномально. Приостановлено скоростное железнодорожное сообщение между Мадридом и Толедо.

Короткая ссылка на эту страницу: