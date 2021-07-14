Британских парикмахеров научат стричь афро-волосы

Меган Стоукс учится на парикмахера в одном из салонов Манчестера. Но её специализация будет намного шире,..

[Меган Стоукс, практикантка салона красоты]:

«Афро-волосы нужно распутать, расчесать, а прямые волосы просто расчёсываешь. Это означает, что для разных типов волос применяются разные техники».

Меган Стоукс учится на парикмахера в одном из салонов Манчестера. Но её специализация будет намного шире, чем у других мастеров. В этом заведении специализируются на африканском типе волос. То есть в итоге Меган будет мастером-универсалом.

Впрочем, уже скоро её навыки не будут для Великобритании чем-то уникальным. Недавно в стране обновили национальные профессиональные стандарты. И не только для парикмахерских, но также для СПА и салонов красоты. Согласно ним, квалификация мастера должна включать все типы волос и кожи, включая африканские.

Это решение обрадовало британских выходцев из Африки. Они говорят, что раньше им приходилось искать специализированные салоны или обращаться за помощью к родственникам.

[клиентка салона красоты]:

«Когда была маленькой, родители учили нас, как делать причёски. Мы плели косички куклам».

Автор инициативы – Дионн Смит, мастер парикмахерского дела, работающая со знаменитостями. Она также открыла бесплатные курсы для парикмахеров, где учат работать с африканским типом волос.

[Дионн Смит, парикмахер]:

«Мы учим базовым навыкам, например, какие бывают типы волос. Текстурированные волосы бывают разных типов, с разными завитками. Мы нацелены на людей, которые никогда не имели дела с текстурированными волосами. Они могут потрогать и прочувствовать волосы, которых раньше боялись».

Статистика показывает, что более чем из 35 тысяч британских салонов красоты только 300 готовы предоставить услуги по укладке и стрижке афро-волос.

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