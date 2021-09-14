Потаскать за хвост: как боливийский гид дружит с диким крокодилом

Потаскать за хвост огромного крокодила – на такое решится не каждый. Но у одного боливийского экскурсовода..

Потаскать за хвост огромного крокодила – на такое решится не каждый. Но у одного боливийского экскурсовода по амазонским джунглям это почему-то получается. Почему – не знает сам. Возможно, рептилия позволяет ему всякие дерзости и не трогает потому, что тот её подкармливает.

Алехандро Хил так общается только с одним крокодилом. Назвал его Хесусом. Странная дружба длится уже не один год. К слову, крокодилы живут примерно как люди – до 100 лет.

[Алехандро Хил, кормилец крокодила]:

«Мы видим Хесуса только в засушливый сезон, когда в реке мало воды. Это начинается примерно 15 августа. А в январе мы его теряем, поскольку река становится очень глубокой и заливает берега».

Алехандро признаётся, что до сих пор нервничает. Никаких гарантий безопасности нет – всё на свой страх и риск. Своих туристов к четырёхметровой рептилии не подпускает.

[Алехандро Хил, кормилец крокодила]:

«У меня колени дрожат, когда работаю с Хесусом. Я всегда очень боюсь, очень осторожен и также уважителен к туристам. Гиды в Якуме и по всей Боливии спрашивают у туристов, хотят ли те это видеть, и если они согласны, то я это делаю. Если хоть кто-то не хочет, то мы этого не делаем».

Это далеко не первый известный случай дружбы людей с дикими крокодилами. Так, в Африке есть деревня, где эти рептилии вообще не нападают на местных жителей. Те в ответ почитают их как священных животных.

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