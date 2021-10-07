В Чикаго кошек нанимают на работу, чтобы избавиться от крыс

Чёрный кот Рэй – полноценный сотрудник пивоварни в Чикаго. Он и его коллега Венкман заняты важным..

Чёрный кот Рэй – полноценный сотрудник пивоварни в Чикаго. Он и его коллега Венкман заняты важным делом – отпугивают крыс. Питомцев приняли в штат в рамках программы «Кошки на работе», которую запустило местное общество защиты животных.

[Сара Лисс, сотрудница общества защиты животных]:

«Кошки обычно не ассоциируются с работой. И этим кошкам тоже не нужно много трудиться на улице, чтобы программа стала успешной».

Специалисты объясняют, что у кошек выделяются характерные феромоны, и их запах отпугивает крыс. Так что, если даже кошка спит, то всё равно работает.

[Сара Лисс, сотрудница общества защиты животных]:

«Одно их присутствие сигнализирует крысам: пора убираться».

На пивоварне хранят зерно. Поэтому там и завелись крысы.

[Уильям Херли, владелец пивоварни]:

«Для них это как огромный кусок сыра. На пивоварне приходится хранить зерно. У нас должна быть такая возможность, чтобы оно всегда было под рукой».

Для борьбы с грызунами пригласили дезинсектора, но не помогло. Но как только появились коты, крысы исчезли. Доволен и владелец пивоварни, и сами усатые охранники, которых поставили на полное довольствие.

[Уильям Херли, владелец пивоварни]:

«Я не хочу, чтобы крыс здесь травили или расставляли на них крысоловки. На таких предприятиях лучше держать крыс под контролем с помощью их естественных врагов».

Кошек берут под опеку и местные жители. Они их кормят, а те изгоняют крыс из подвалов.

[Роб Краудер, владелец кошки]:

«Благодаря этой программе от крыс избавился целый городской квартал. Теперь мы их почти не видим».

Общество защиты животных, запустившее программу, спасает бездомных и брошенных кошек, которым грозит усыпление. Оно оплачивает стерилизацию и прививки, а потом ищет кошкам работу и владельцев. За последние девять лет так пристроили более 1000 питомцев.

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