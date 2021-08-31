Телеканал NTD

50 оттенков рыжего: в Нидерландах собрались сотни обладателей огненных шевелюр

50 оттенков рыжего: в Нидерландах собрались сотни обладателей огненных шевелюр

Рыжие и весёлые. Сотни обладателей огненных шевелюр собрались в Тилбурге на юге Нидерландов. Здесь проходит трёхдневный..

Дата загрузки: 2021-08-31

Рыжие и весёлые. Сотни обладателей огненных шевелюр собрались в Тилбурге на юге Нидерландов. Здесь проходит трёхдневный фестиваль «Дни рыжих». Участники приехали из Великобритании, Германии, Венгрии, США и других стран.

[Барт Рувенхорст, организатор фестиваля]:
«В дни фестиваля сотни рыжих собираются вместе, и это особое чувство. Например, к нам приехала рыжая египтянка. Она говорит, что одна такая в своём городе. А здесь она встретилась со своей международной семьёй».

В прошлом году фестиваль отменили из-за пандемии. Сейчас участников меньше, чем обычно. Мероприятий тоже немного, но развлечений всё равно хватает. Например, можно узнать название цвета своих волос с помощью таблицы. На ней представлены 50 оттенков рыжего.

[участница фестиваля]:
«Нам весело общаться, и здесь встречаешь много людей, а можно побыть в одиночестве. Это нечто особенное».

Фестиваль «Дни рыжих» проходит в Нидерландах с 2005 года. Обычно на него съезжаются до 5000 человек из разных стран.
Короткая ссылка на эту страницу:

Читать...
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...