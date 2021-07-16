Не покорился: почему остановили экстремальный заплыв на Байкале

Этот заплыв называют большим, и на это есть причины. Восемь пловцов принимают участие в международном водном..

Этот заплыв называют большим, и на это есть причины. Восемь пловцов принимают участие в международном водном марафоне на дистанции примерно в 120 километров. Они решили пересечь Байкал, а затем проплыть по Ангаре до Иркутска.

Плывут по-очереди без длительного отдыха и сна, настраиваясь на испытание более чем в 30 часов. Главная преграда – температура воды.

[Андрей Бугай, организатор заплыва]:

«Мы конечно не ожидали такой температуры, предполагали, что будет скорее более тёплая, чем в Байкале. Но на Байкале оказалось теплее, чем на Ангаре. На Байкале была в некоторых местах 8,1 (градуса по Цельсию), а на Ангаре – 4,1».

Мероприятие под названием Baikal great swim организовал местный клуб моржей. Это уже третье. Раньше дистанция была короче – 55 километров. Теперь же заплыв останавливают на 70-м километре.

[Андрей Бугай, организатор заплыва]:

«Я видел по протоколам, что люди за такое время должны проплыть, к примеру, 570 метров, а он плывёт 240. Я вижу, что человек не может восстановиться. Не восстановленный возвращается обратно в воду. Потому это для здоровья не совсем хорошо. Спорт – это хорошо, но перегибать палку тоже нельзя».

Участница из США говорит, что озеро Байкал проявило свой суровый характер.

[Джейми Монахан, участница заплыва]:

«Всё очень непредсказуемо. Такого никогда не случалось. Но Байкал – это крупнейшее, глубочайшее и старейшее озеро в мире, и оно поступает как хочет. Оно создало нам большую трудность».

Стартовали из села Выдрино Кабанского района Республики Бурятия, а финиш был запланирован на пляже Якоби в Иркутске.

[Паоло Чиарино, участник заплыва]:

«Эмоции сильные, поскольку мы достигли хорошего результата, мы очень гордимся всеми пловцами, а также благодарны людям, которые помогали нам, плыли на лодках. Отличная работа. Я замёрз и устал».

Помимо россиян, в заплыве участвовали пловцы из США, Италии, Франции, ЮАР и Марокко.

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