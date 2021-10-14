Пережить 29 дней в открытом море: что помогло рыбакам

Это произошло в 2018 году. Два жителя Соломоновых островов отправились на катере к одному из островов. Им нужно было проплыть 200 км. Но вскоре погода резко испортилась, и начался шторм. Они потеряли острова из виду, и система GPS вышла из строя.

Мужчины решили заглушить двигатель катера, чтобы сэкономить топливо. Когда видимость стала лучше, они поняли, что сбились с пути.

За девять дней они съели все апельсины, которые везли с собой. Потом вылавливали кокосовые орехи, плававшие в воде. Для этого приходилось запускать двигатель. Пресную воду собирали с помощью брезента. В качестве паруса использовали что-то вроде рамы с холстом. Мужчины рассказали, что выживали за счёт дождевой воды, кокосов и веры в Бога, молились день и ночь.

На 29-й день плавания в открытом море они заметили остров и небольшое каноэ. Мужчины посигналили, но рыбак не обратил на них внимания. Они запустили двигатель катера, но он заглох, закончилось топливо.

Когда мужчины стали кричать и размахивать руками, рыбак их заметил. Он отбуксировал катер к острову. Там пострадавшим оказали помощь. «Когда мы добрались до суши, были очень слабыми, поэтому нас несли на руках. Затем нас накормили хорошей едой. Дали таро, папайю и овощи. Это помогло восстановить силы», – рассказал один из спасённых.

Мужчины оказались в Папуа – Новой Гвинее, другой стране за 400 километров от родного берега.