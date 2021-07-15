Жёлтый город Иордании надеется на статус ЮНЕСКО
Исторический иорданский город Эс-Салт надеется получить статус всемирного наследия, когда Комитет ЮНЕСКО соберётся в конце этого..
Дата загрузки: 2021-07-15
Исторический иорданский город Эс-Салт надеется получить статус всемирного наследия, когда Комитет ЮНЕСКО соберётся в конце этого месяца. Сторонники этого говорят, что историческая архитектура и традиционный образ жизни города делают его уникальным и достойным сохранения.
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