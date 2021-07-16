Жара в Санкт-Петербурге не спадает

Санкт-Петербург изнывает от аномальной жары. На днях она побила температурный рекорд 2010 года. Столбик термометра поднялся до отметки в 32,8 градуса. В целом за это лето в городе побито уже восемь рекордов. Жара стоит несколько недель.

[житель Санкт-Петербурга]:

«Я честно говоря, правда, не помню. Я помню, что три года назад была жара. Она начиналась с мая, по июнь, но другой температурный режим – 25-27, но чтобы 31-33 – такого не было. И продолжительность, конечно, очень большая». [житель Санкт-Петербурга]:

«Я такого вообще не видел, если честно. Ну может было там… в прошлом году там было градусов 30, но чтобы так… Но я этому рад. Когда ещё такое будет. Не факт, что в следующем году такое может повториться. Есть всегда возможность выйти куда-нибудь на озеро».

По улицам курсируют поливочные машины. В этом году воды распыляют больше.

[Егор Пащенко, Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга]:

«У нас, например, за июнь вылито порядка 6,5 тысяч кубических метров воды, а в июле уже девять тысяч кубических метров. Для сравнения скажу, что в июле 2020 года было вылито порядка пяти тысяч кубических метров. Ну то есть практически в два раза мы нарастили объём воды от летней нормы».

Полив дорог позволяет охладить не только асфальт, но и воздух вокруг, который нагревается от дорожного полотна. Температура снижается на 3-4 градуса.

В этом году во многих регионах России на 10 градусов жарче среднестатистической температуры.

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