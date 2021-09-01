Засуха, песчаные бури и вредители: миллион мадагаскарцев – на грани голода

Голод заставил жителей Мадагаскара есть саранчу и листья. На юге острова столкнулись с катастрофической нехваткой продуктов..

Голод заставил жителей Мадагаскара есть саранчу и листья. На юге острова столкнулись с катастрофической нехваткой продуктов питания, поскольку более половины урожая было уничтожено. На островное государство в Индийском океане обрушилось сразу несколько бедствий. Это и засуха, и песчаные бури, и нашествие вредителей.

В ООН предупреждают, что более миллиона 100 тысяч жителей южных районов будут нуждаться в срочной помощи.

[Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генерального секретаря ООН]:

«Мы и наши партнёры на местах очень обеспокоены ухудшением гуманитарной ситуации в регионе Гранд-Суд. Разрушающее сочетание сильной засухи – худшей за 40 лет – песчаных бурь и нашествия вредителей привели к потере 60% урожая».

В ООН отмечают, что засуха продолжалась дольше, чем ожидали. В итоге, собранных для Мадагаскара средств будет недостаточно, чтобы помочь всем пострадавшим.

До конца года ООН планирует собрать 75 миллионов долларов, чтобы начать гуманитарную миссию.

Мадагаскар находится на четвёртом по величине острове мира. Это также крупнейшее в мире государство, занимающее один остров. Его население превышает 24 миллиона человек.

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