Метеостанция в тайге: как делают прогноз погоды Сибири

Труднодоступная метеостанция Тырка затеряна в сибирской тайге. До ближайшего пункта цивилизации – два дня пешком. Добраться..

Труднодоступная метеостанция Тырка затеряна в сибирской тайге. До ближайшего пункта цивилизации – два дня пешком. Добраться сюда можно только на вертолёте или вездеходе.

Этим домам полторы сотни лет, до революции здесь кипела жизнь. Сейчас жилых – не более пяти. В одном из них живёт Михаил Бутенко, метеоролог.

[Михаил Бутенко, метеоролог]:

«Кто на труднодоступной станции хотя бы год продержался, проработал, он может уйти, потом всё равно вернётся. Как местные жители. Уезжают в города, к середине жизни всё равно возвращаются. Воля».

Каждые три часа десятки показателей отправляют в центральное управление в Новосибирск, благодаря чему прогнозируют погоду во всём Сибирском регионе. Работа круглосуточная, для ночных дежурств в углу комнаты стоит матрац.

Собирают данные тут же во дворе: влажность почвы и воздуха, сила ветра, солнечная активность…

[Михаил Бутенко, метеоролог]:

«Уникальность есть климатическая. Тут, можно сказать, полюс холода Иркутской области из-за котловины озёрной. После 2002 года таких морозов не бывает, а так могло за минус 50 неделями держаться по ночам. Минус 55-57 градусов».

65-летний Михаил родом с Кубани, в его биографии – работа в Киргизии, на Дальнем Востоке. В таёжной Тырке он с середины 90-х.

Магазины, аптеки, больницы – всё это на «большой земле». Здесь живут на самообеспечении. Зимой раз в году завозят продукты: сахар, крупу… Для остальных нужд метеорологи возделывают огород.

[Михаил Бутенко, метеоролог]:

«Овощей-то точно не привезёшь, потому что завоз только зимой, а зимой что привезёшь? Култышки мёрзлые».

В свободное время Михаил отправляется в лес по грибы да ягоды. Пару месяцев назад в 300 метрах от деревни медведь загрыз лошадь, потому компанию составляет дюжина собак.

[Михаил Бутенко, метеоролог]:

«Не люблю неожиданностей. Можно зайца до смерти напугаться, когда он неожиданно выскочит. Никаких волков не надо».

В цивилизацию Михаил вернётся в октябре. Отпуск у метеоролога раз в году. Проведёт его в Иркутске с внуками.

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