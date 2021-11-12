Сильные дожди губят людей в Индии
По меньшей мере, 14 человек погибли в Индии в результате сильных ливней. Непогода накрыла юго-восточный штат..
Дата загрузки: 2021-11-12
[Кумар Джаянт, чиновник]:
«Итак, у нас 14 погибших. За последние сутки погибли двое – один в Танджавуре и один в Тируваллуре. На обоих упала стена».
Частично затоплена и столица Тамилнада – город Ченнаи.
[житель Ченнаи]:
«Дождь идёт непрерывно последние 3-4 дня. Спасатели работают, но дренажная система не справляется. Она есть, но забита».
Вода заходит в здания. К примеру, это ченнайская больница.
[Манодж Сингх, пациент]:
«Я пришёл сюда сдавать кровь, а больница затоплена. Главная дорога тоже затоплена. Машин мало, у нас начались проблемы с продуктами и прочим».
Для штата опасность ещё не миновала. Метеорологи прогнозируют, что наводнения в некоторых районах продолжатся.
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