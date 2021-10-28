Большая уборка: юг Италии оправляется после редкого шторма
[жительница Катании
Дата загрузки: 2021-10-28
[жительница Катании]:
«Пытаемся спасти столько, сколько можем. Нам никто не помогает, всё делаем сами с мужем».
В сицилийском городе Катания – большая уборка после разгула стихии. Начиная с выходных, на юге Италии несколько дней бушевал сильный средиземноморский шторм. Выпало рекордное количество осадков.
[жительница Катании]:
«За эти два дня мой дом сильно затопило. Пол до сих пор грязный – не можем домыть».
Не обошлось без жертв. Сообщается, по меньшей мере, о двоих погибших. Ещё одного человека продолжают искать.
Держась за швабры, жители Катании жалуются на плохое состояние инфраструктуры.
[жительница Катании]:
«Проблема в том, что если они не построят стены вдоль канала, вода будет постоянно разливаться, и так же – со стороны аэропорта. Вчера была просто катастрофа. Дороги полностью затопило – их вообще не было видно».
[житель Катании]:
«Ну как в таком городе, как Катания, каналы, с которыми и так проблемы, могут не ремонтировать? Они болтают о глобальном потеплении, но по сути просто не следят за инфраструктурой. Каналы надо чистить каждый год, иначе наши дома просто затопит».
В центре города отключали электричество. Закрыты школы, парки и спортивные площадки на открытом воздухе. Также было запрещено выезжать на дороги, в том числе на скутерах.
Редкие средиземноморские штормы, похожие на тропические, называют медиканами. Метеорологи сообщают, что вода в море сейчас на 8 градусов теплее, чем обычно в это время года. Они предупреждают жителей Сицилии и Калабрии, что в ближайшее время непогода может вернуться.
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