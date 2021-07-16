Уникальные вечерние наряды представили в Тель-Авиве
Как выглядит мода из волшебной сказки? На этот вопрос отвечает выставка вечерних и свадебных нарядов в..
Дата загрузки: 2021-07-16
[Яара Кейдар, куратор выставки]:
«Мы открываем «Бал» – выставку, посвященную связи между модой, сказками и бегством от реальности. Она также рассказывает о том, как мода может перенести нас в разные миры, разные эпохи».
Здесь представлено около 120 платьев: как старинных, так и современных. Настоящая отдушина для тех, кто за время картина истосковался по изысканной красоте.
[Яара Кейдар, куратор выставки]:
«После войн, пандемий и тёмных периодов люди всегда хотели праздновать и наслаждаться тем, что у них есть, а также смотреть в будущее».
В этом зале можно проследить, как менялась бальная мода с XVIII века до 80-х годов ХХ. Здесь представлены сделанные специально для выставки исторические реконструкции.
А здесь – 80 нарядов от израильских дизайнеров. К примеру, эта модель сделана из туалетной бумаги. Хотя не скажешь.
[посетительница выставки]:
«Выставка доставляет много радости, много улыбок и мне, и другим, и я очень счастлива, что у нас есть возможность прийти и увидеть такую великолепную работу».
[посетительница выставки]:
«Я действительно чувствую, что нахожусь за пределами этого мира. Будто попала в сказку, как Алиса в “Стране чудес”, потому что это волшебно. Они создали магию. Это прекрасно».
Выставку в Музее дизайна начали готовить ещё три года назад, но её открытие откладывалось из-за пандемии. Она проработает до декабря.
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