Жительница Сенегала стала первым в стране шоколатье

Сенегалка по имени Данута когда-то мечтала открыть в столице собственный ресторан. Но пандемия внесла коррективы в..

[Данута Нганко, шоколатье]:

«Я поняла, что в Дакаре не хватает профессиональных шоколатье. Есть люди, которые делают шоколад, но они занимаются не только им, и не очень искусно. Я подумала, что на рынке есть недостаток в такого рода продукции».

Сенегалка по имени Данута когда-то мечтала открыть в столице собственный ресторан. Но пандемия внесла коррективы в её планы. Она переквалифицировалась и стала первым в стране шоколатье, то есть производителем шоколада класса люкс.

Любовь к шоколаду женщина переняла от матери-бельгийки, которая работала кондитером. Отец Дануты – конголезец.

Благодаря смеси традиционного бельгийского шоколада с местными ингредиентами продукция Дануты быстро стала пользоваться спросом. Её конфеты ценят за уникальный вкус и стильный внешний вид.

[Данута Нганко, шоколатье]:

«Мы много работаем с каркаде, который здесь очень хорошо известен. Мы также пытаемся вернуть к жизни немного забытые вкусы, такие как орех Конконрон».

Данута хочет не просто вывести свой бизнес на достойный уровень, но и изменить отношение сенегальцев к шоколаду.

[Данута Нганко, шоколатье]:

«Сейчас они приобретают шоколад к какому-то ужину, в подарок, по особому случаю. Но они пока не покупают шоколад просто, чтобы положить в холодильник и позже им перекусить. Но мы добьёмся этого».

Кондитерская развивается. В условиях пандемии она выживает за счёт обслуживания частных мероприятий и доставки заказов на дом.

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