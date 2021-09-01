«Собакотлон»: как соревновались собаки и их хозяева на пляже в Хорватии

«Собакотлон» – так в шутку называют эти соревнования, которые проходят на курорте в хорватской Цриквенице. Сначала..

«Собакотлон» – так в шутку называют эти соревнования, которые проходят на курорте в хорватской Цриквенице. Сначала псы и их хозяева дружно бегут по пирсу, а потом ныряют в море. Дистанция заплыва – 100 метров.

Для четвероногих неженок допустимы поблажки – они могут плыть на SUP-борде или другом приспособлении.

На берегу собаки соревнуются в поедании мороженого. Победила участница по кличке Ягода.

[Елена Лесая, хозяйка собаки-победительницы]:

«Подготовка длилась 11 лет – это возраст Ягоды. Она ест всё, и нам приходится прятать мешки с мусором и следить, чтобы она не переела. Так что эта победа ожидаемая».

Самой быстрой стала собака по кличке Нандо.

[Антония Пиркер, хозяйка собаки-победительницы]:

«Собаке два года. Полгода назад я взяла её из приюта в Цриквенице. Это хорошая собака. У неё характер вожака».

В триатлоне участвовали 13 команд. Пляж в Цриквенице – один из немногих в Хорватии, где можно загорать и купаться вместе с собаками.

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