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Похоронщики-волонтёры помогают забирать тела умерших от COVID в Индонезии

Похоронщики-волонтёры помогают забирать тела умерших от COVID в Индонезии

Похоронщики-волонтёры. В Индонезии забирать тела умерших от COVID помогают обычные граждане. Житель города Богор по имени..

Дата загрузки: 2021-07-16

Похоронщики-волонтёры. В Индонезии забирать тела умерших от COVID помогают обычные граждане.

Житель города Богор по имени Арди когда-то работал водителем скорой помощи, потом перешёл в такси. А после того как заказов не стало из-за карантина, решил стать волонтёром.

Арди присоединился к команде примерно из 35 человек. Говорит, что их помощь нужна тем семьям, чьи родственники умерли дома во время изоляции.

[Арди Новриансиах, похоронщик-волонтёр]:
«Сегодня уже есть первый звонок. Надеюсь, смогу помочь инициативе как волонтёр и сохранять хороший настрой, чтобы помогать людям».

Индонезия пытается справиться с новой сильнейшей волной эпидемии, которую вызвал более заразный и смертоносный дельта-штамм коронавируса. Больницы переполнены, поэтому люди просто умирают дома, не получая необходимой помощи.

Арди вместе с другими волонтёрами в защитной одежде забирает тела, читает над ними молитву, а потом отвозит на кладбище для захоронения.

[Рино Индира Густиаван, координатор команды]:
«В первый день мы получили звонок об одном умершем. Может быть о горячей линии тогда ещё никто не знал. На второй день было трое умерших. Теперь уже семь. Ситуация в городе Богор ухудшается».

Согласно статистике, с июня в стране в домашней изоляции скончалось более 550 человек. В основном, на острове Ява.

[Эди Рахмат, исполнительный директор проекта Hope]:
«Сценарий тот же. После фестиваля Ид-аль-Фитр число случаев резко возросло, особенно на Яве. Власти также сообщают, что везде фиксируют дельта-вариант».

Индонезия – четвёртая в мире страна по численности населения. В ней проживает более 270 миллионов человек. Число случаев коронавируса здесь выросло примерно в семь раз по сравнению с месяцем ранее, а количество умерших с начала июля удвоилось.
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