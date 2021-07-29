Родился во время взрыва в Бейруте: мальчик Джордж отмечает первый день рождения

Вот такими были первые минуты жизни ливанского мальчика по имени Джордж. Это кадры из роддома в..

Вот такими были первые минуты жизни ливанского мальчика по имени Джордж. Это кадры из роддома в момент прошлогоднего взрыва в порту Бейрута. Видео снял папа мальчика. Окно в палате выбило прямо на его жену. Принимать роды персоналу пришлось в коридоре среди стекла и обломков.

4 августа весь Ливан будет скорбеть более чем о 200 погибших в результате взрыва. А эта семья будет также отмечать первый день рождения Джорджа.

[Эдмонд Хнайссер, отец Джорджа]:

«После взрыва Джордж стал для многих символом жизни и источником силы. Мы встречали пострадавших от взрыва людей, которые, услышав историю Джорджа, были счастливы. Он подарил людям в Ливане много надежды».

Это был один из мощнейших неядерных взрывов в истории. Тысячи людей пострадали. Много кварталов города оказались в руинах.

[Эмманюэль Лтеиф Хнайссер, мать Джорджа]:

«Было немного сложно. Некоторое время я была в шоке, не могла принять то, что со мной случилось. Но нужно было встать на ноги, у меня был ребёнок, я не могла проявлять слабость». [Эдмонд Хнайссер, отец Джорджа]:

«Джордж дал нам силы».

[Эмманюэль Лтеиф Хнайссер, мать Джорджа]:«Это правда. Именно он зарядил нас силой».

Родители Джорджа говорят, что у них смешанные чувства.

[Эдмонд Хнайссер, отец Джорджа]:«Вокруг умерло много людей, это большая потеря, невозможно испытывать счастье в то время, когда другие скорбят. Но мы не можем лишить Джорджа праздника, нужно немного отвлечься. Только праздновать будем на несколько дней позже в знак уважения к другим».

Свечи на праздничном торте зажгутся в честь Джорджа 8 августа.

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