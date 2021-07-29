Родился во время взрыва в Бейруте: мальчик Джордж отмечает первый день рождения
Вот такими были первые минуты жизни ливанского мальчика по имени Джордж. Это кадры из роддома в..
Дата загрузки: 2021-07-29
4 августа весь Ливан будет скорбеть более чем о 200 погибших в результате взрыва. А эта семья будет также отмечать первый день рождения Джорджа.
[Эдмонд Хнайссер, отец Джорджа]:
«После взрыва Джордж стал для многих символом жизни и источником силы. Мы встречали пострадавших от взрыва людей, которые, услышав историю Джорджа, были счастливы. Он подарил людям в Ливане много надежды».
Это был один из мощнейших неядерных взрывов в истории. Тысячи людей пострадали. Много кварталов города оказались в руинах.
[Эмманюэль Лтеиф Хнайссер, мать Джорджа]:
[Эмманюэль Лтеиф Хнайссер, мать Джорджа]:
«Было немного сложно. Некоторое время я была в шоке, не могла принять то, что со мной случилось. Но нужно было встать на ноги, у меня был ребёнок, я не могла проявлять слабость».
[Эдмонд Хнайссер, отец Джорджа]:
«Джордж дал нам силы».
«Это правда. Именно он зарядил нас силой».
Родители Джорджа говорят, что у них смешанные чувства.[Эдмонд Хнайссер, отец Джорджа]:
«Вокруг умерло много людей, это большая потеря, невозможно испытывать счастье в то время, когда другие скорбят. Но мы не можем лишить Джорджа праздника, нужно немного отвлечься. Только праздновать будем на несколько дней позже в знак уважения к другим».
Свечи на праздничном торте зажгутся в честь Джорджа 8 августа.
Короткая ссылка на эту страницу: