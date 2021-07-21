«У меня был нервный срыв»: бельгийцы оплакивают жертв наводнения
В горы мусора превратилось имущество многих жителей бельгийского городка Пепенстер, пострадавшего от небывалого наводнения. Стихия унесла..
Дата загрузки: 2021-07-21
Анн Гарнье могла потерять сына и внуков, которые обычно спят на первом этаже дома. По счастливой случайности в ночь наводнения их там не было.
[Анн Гарнье, жительница Пепенстера]:
«У меня был нервный срыв. Я старалась держаться сама и поддерживать сына, но вчера сдалась».
Наводнение началось после проливных дождей в Европе, вызванных циклоном «Бернд». В Бельгии наиболее пострадал южный регион Валлония.
[Брижит Фонтен, жительница Пепенстера]:
«Мы живём в этом доме уже больше 45 лет, и река ни разу так не разливалась. У нас были сад и небольшая терраса. За три часа вода поднялась и затопила всё, вплоть до кухонного окна. Вот всё что осталось. Раньше это был великолепный сад».
Наводнение разрушило автомобильные и железные дороги, а также повредило сотни зданий. Десятки тысяч человек были вынуждены эвакуироваться. Более 37 тысяч домов остались без электричества и питьевой воды.
Тем временем в Германии, наиболее пострадавшей от разгула стихии, пытаются восстановить электросети.
[Кристофер Йонас, сотрудник компании Westnetz]:
«Мы бросили сюда дополнительные силы. Нам также помогают работники, приехавшие со всей Германии. Это позволяет нам ежедневно подключать к электричеству всё больше домов».
Некоторые здания сильно повреждены и нуждаются в восстановлении. Такие дома электрики пока обходят стороной.
В Германии стихия унесла жизни более 160 человек, ещё более 1300 пропали без вести.
От наводнения также пострадали Италия, Люксембург, Нидерланды, Франция, Чехия и Великобритания. Кроме того, большая вода пришла в Австрию, Венгрию и Польшу.
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