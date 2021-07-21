«У меня был нервный срыв»: бельгийцы оплакивают жертв наводнения

В горы мусора превратилось имущество многих жителей бельгийского городка Пепенстер, пострадавшего от небывалого наводнения. Стихия унесла 36 жизней, около 130 человек пропали без вести. Их продолжают искать. Кроме того, более 50 жителей пострадали. Власти объявили 20 июля днём национального траура.

Анн Гарнье могла потерять сына и внуков, которые обычно спят на первом этаже дома. По счастливой случайности в ночь наводнения их там не было.

[Анн Гарнье, жительница Пепенстера]:

«У меня был нервный срыв. Я старалась держаться сама и поддерживать сына, но вчера сдалась».

Наводнение началось после проливных дождей в Европе, вызванных циклоном «Бернд». В Бельгии наиболее пострадал южный регион Валлония.

[Брижит Фонтен, жительница Пепенстера]:

«Мы живём в этом доме уже больше 45 лет, и река ни разу так не разливалась. У нас были сад и небольшая терраса. За три часа вода поднялась и затопила всё, вплоть до кухонного окна. Вот всё что осталось. Раньше это был великолепный сад».

Наводнение разрушило автомобильные и железные дороги, а также повредило сотни зданий. Десятки тысяч человек были вынуждены эвакуироваться. Более 37 тысяч домов остались без электричества и питьевой воды.

Тем временем в Германии, наиболее пострадавшей от разгула стихии, пытаются восстановить электросети.

[Кристофер Йонас, сотрудник компании Westnetz]:

«Мы бросили сюда дополнительные силы. Нам также помогают работники, приехавшие со всей Германии. Это позволяет нам ежедневно подключать к электричеству всё больше домов».

Некоторые здания сильно повреждены и нуждаются в восстановлении. Такие дома электрики пока обходят стороной.

В Германии стихия унесла жизни более 160 человек, ещё более 1300 пропали без вести.

От наводнения также пострадали Италия, Люксембург, Нидерланды, Франция, Чехия и Великобритания. Кроме того, большая вода пришла в Австрию, Венгрию и Польшу.

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