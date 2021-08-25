Разрушительные наводнения в Европе теперь на 20% вероятнее

Разрушительные и смертоносные наводнения в Западной Европе этим летом. О таком сложно забыть. И похоже, такие..

[Фредерике Отто, климатолог]:

«То, что раньше происходило раз в 100 лет и что можно было использовать как модель, чтобы подготовиться, изменилось. Самый главный урок, который мы усвоили, – это то, что экстремальная погода стала смертоносной, и нужно серьёзно к этому отнестись».

Разрушительные и смертоносные наводнения в Западной Европе этим летом. О таком сложно забыть. И похоже, такие природные катаклизмы в регионе скоро станут нормой. Как выяснили климатологи, из-за изменения климата они теперь вероятнее на 20%.

Дожди в июле этого года вызвали наводнения, которые сносили дома и столбы. Погибло более 200 человек, в основном, в Германии. Десятки жертв были и в Бельгии, а в Нидерландах тысячи людей были вынуждены бежать из своих домов.

Анализ проводило около 40 учёных из инициативной группы World Weather Attribution. Они исследовали ситуацию в Германии, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, Швейцарии и Франции. Использовали местные метеорологические записи и компьютерное моделирование.

Как выяснилось, летние ливни стали обильнее, поскольку тёплый воздух содержит больше влаги. В некоторых регионах их вероятность увеличилась в десять раз.

[Ральф Туми, климатолог]:«Тот факт, что люди гибнут в одной из самых богатых стран мира, поистине шокирует. И я думаю, это говорит нам о том, что на самом деле нигде не безопасно».

Изменение климата этим летом проявилось и в других регионах. Так, в США усилилась засуха, на Канаду обрушилась смертоносная жара, а Сибирь охватили небывалые пожары.

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