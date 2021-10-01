«Это сложно пережить»: в Бельгии сносят дома, повреждённые наводнением

С тяжёлым сердцем наблюдают бельгийцы за сносом зданий, в том числе старинных, в Пепенстере. Этот город..

С тяжёлым сердцем наблюдают бельгийцы за сносом зданий, в том числе старинных, в Пепенстере. Этот город больше других пострадал во время летнего наводнения в Бельгии.

74-летний Камиль прощается с домом, в котором жил с рождения.

[житель Пепенстера]:

«Это сложно пережить, потому что задеты чувства и эмоции».

Наводнения начались по всей Европе в июле. Их вызвали проливные дожди, принесённые циклоном «Бернд».

В Бельгии больше всего пострадал южный регион Валлония. Погибли не менее 45 человек. Десятки тысяч жителей были вынуждены эвакуироваться. Сотни зданий повредило потоками воды. В пострадавших районах начались перебои с водой и электричеством. Наводнение стало самым разрушительным на памяти людей.

[жительница Пепенстера]:

«Вода по-прежнему не пригодна для питья. Электричество кое-где дали, а газ пока ждём. Приближается зима, и нам нужно отопление».

На реконструкцию Пепенстера планируют потратить один миллиард 200 миллионов евро.

[Филипп Годен, мэр Пепенстера]:

«Как видите, у нас сильно пострадала инфраструктура. Повреждены банки, мосты, транспортные средства и канализационная система. Много работы. На восстановление уйдут годы».

Наводнение в Европе назвали крупнейшим за последние 100 лет. Погибли не менее 240 человек, десятки пропали без вести. Больше всего пострадала Германия.

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