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Волонтёры берут в руки тяпки, чтобы сделать свой город зелёным

Волонтёры берут в руки тяпки, чтобы сделать свой город зелёным

Вооружившись мотыгами и лопатами, они проводят свои выходные, сажая, пропалывая и поливая. Причём работают абсолютно бескорыстно...

Дата загрузки: 2021-07-23

Вооружившись мотыгами и лопатами, они проводят свои выходные, сажая, пропалывая и поливая. Причём работают абсолютно бескорыстно.

Главная цель этих волонтёров – сделать свой город зелёным, чтобы он напоминал заповедник или парк.

Это Канберра, столица Австралии. И её парки не всегда были такими прекрасными.

[Луиза Хьюз, волонтёр]:
«Когда мы только начинали, он был покрыт плющом, ежевикой и сорняками. Работы был непочатый край: что-то разрослось, что-то засохло. За семь лет сделано было немало».

Благодаря волонтёрам теперь эта парковая зона – скрытая жемчужина Канберры.

[Лесли Паттинсон, волонтёр]:
«Я думаю, что наша цель – не просто сделать сады прекрасными, но также помочь людям устанавливать социальные связи и ощущать единство, объединяться вместе».

Чуть южнее работает ещё одна группа.

[Маргарет Томпсон, волонтёр]:
«Мы высаживаем эвкалипт, австралийскую акацию, а также другие сорта, которые здесь росли».

Их методы немного другие, но результаты, похоже, те же. Волонтёры надеются, что здесь скоро будут зеленеть сады.
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