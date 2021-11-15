Мигранты на границе с Польшей жгут дрова и готовятся к зиме

Пилят дрова, жгут костры и стоят в очередях за питьевой водой. В Беларуси на границе с..

Пилят дрова, жгут костры и стоят в очередях за питьевой водой. В Беларуси на границе с Польшей мигранты готовятся к суровой зимней погоде. Они мечтали попасть в западную Европу и начать новую жизнь. Но теперь тысячи людей остались без доступа к продуктам питания и другим средствам к существованию.

Польша возвела ограждение и пресекает любые попытки прорваться на её территорию. А их было немало. По данным польской пограничной службы – более 17 тысяч только в октябре. Как сообщили белорусские СМИ, недавно группу из 60 мигрантов, которые смогли пробраться в Польшу, сопроводили обратно на территорию Беларуси.

Польша также обвинила белорусских военных, по меньшей мере, в одной попытке прорвать заграждение спецтехникой. Однако они это отрицают.

[Игорь Буткевич, зампредседателя Госпогранкомитета Беларуси]:

«Ситуация непростая. Люди однозначно стремятся попасть в страны Евросоюза. Но пока по определённым обстоятельствам их туда не пускают».

Сейчас мигрантам помогают гуманитарные организации, включая Красный крест.

[Ирина Степаненко, глава женского профсоюза из Гродно]:

«Детишки все получили еду. Как вы видите, что уже они приходят с мамами, чтобы получать пакеты, которые уже и для взрослых, и для детей».

Между тем, в Ирак доставили тела двоих умерших в Беларуси мужчин. Один скончался у границы с Польшей. Обстоятельства его смерти пока неизвестны. Второй умер в Минске от сердечного приступа.

Европа обвиняет Беларусь в «гибридной атаке» на границы ЕС и создании искусственного миграционного кризиса. Минск все обвинения отрицает.

Польша, Литва и Латвия уже обратились к НАТО с просьбой об экстренном заседании. Подобные консультации запрашивают, если под угрозой находится территориальная целостность и политическая независимость государства. Их в истории военного альянса проводили лишь несколько раз.

Тем временем, Турция запретила гражданам Сирии, Йемена и Ирака покупать билеты на самолеты из Турции в Минск. Это произошло после того, как Евросоюз обвинил её авиакомпанию Turkish Airlines в содействии кризису.

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