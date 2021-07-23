Скандалы Олимпиады: перед началом Игр-2020 уволили режиссёра церемонии открытия

[Сэйко Хасимото, глава оргкомитета Олимпиады-2020]:

«Выяснилось, что Кэнтаро Кобаяси, член продюсерской и режиссёрской команды, отвечающей за церемонию открытия и закрытия Игр, в своих прошлых выступлениях высмеивал болезненные исторические факты. В связи с этим организационный комитет Токио-2020 решил уволить г-на Кобаяси».

Скандальное увольнение омрачило начало Олимпиады в Токио. Свой пост покинул режиссёр открытия церемонии Игр Кэнтаро Кобаяси. Причиной послужила его шутка о Холокосте, прозвучавшая в развлекательной программе ещё в 90-х годах. Сейчас о ней снова вспомнили.

Сам режиссёр сказал, что сожалеет о своих словах.

Несколькими днями ранее уволился композитор Кэйго Оямада, который написал музыку к церемонии открытия Олимпиады. О нём тоже всплыли неприятные факты. Так, вспомнили, что в юности он издевался над одноклассниками с инвалидностью. Об этом Оямада сам рассказывал в интервью в 90-х годах. Тогда он говорил, что не жалеет о своих поступках.

Теперь же мнение композитора изменилось, и он считает, что его справедливо критикуют. Организаторы Игр не собирались увольнять Оямаду, но тот сам решил уйти.

В марте подал в отставку креативный директор Игр Хироси Сасаки. Он в шутку сказал, что японская артистка и модельер одежды размера плюс Наоми Ватанабэ могла бы поучаствовать в церемонии открытия, спустившись с неба в образе свиньи. Его слова назвали «совершенно неуместными».

А февраль ознаменовался сменой главы оргкомитета Олимпиады. Уволиться был вынужден 83-летний политик Ёсиро Мори. Он прокомментировал работу женщин в оргкомитете, сказав, что они слишком много говорят, поэтому заседания затягиваются. В итоге место Мори заняла бывшая конькобежка и велогонщица Сэйко Хасимото.

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