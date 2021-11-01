Как одно выступление школьницы помогло сделать воздух чище
В течение нескольких лет в одном из округов в Майами пытались добиться замены старых дизельных школьных..
Дата загрузки: 2021-11-02
Впрочем, выступление 12-летней школьницы вдохновило район обратиться за федеральным финансированием.
Холли говорит, что её давно беспокоит состояние окружающей среды.
[Холли Торп, школьница]:
«Я всегда любила планету, животных и воду. И у меня сердце разрывается, когда вижу мусор и гибель всего живого. Мне всегда было интересно помочь планете».
Благодаря искреннему желанию девочки 50 автобусов уже планируют заменить на электрические. Это произойдёт в течение нескольких лет.
Некоторые районы даже планируют продавать остатки энергии от аккумуляторных батарей обратно в сеть.
[Мари Тере Рохас, член школьного управления]:
«Эта искра, исходящая от ученицы, ребёнка из нашего школьного округа, действительно изменила ситуацию».
Исследования показывают, что выхлопные газы от дизельного топлива могут привести к астме и респираторным заболеваниям, а также к усугублению сердечных и лёгочных заболеваний, особенно у детей и пожилых.
Эксперты считают, что переход на более экологичные школьные автобусы благотворно скажется на здоровье детей, и миллионы из них будут меньше пропускать уроки из-за болезней.
Короткая ссылка на эту страницу: