Как одно выступление школьницы помогло сделать воздух чище

В течение нескольких лет в одном из округов в Майами пытались добиться замены старых дизельных школьных..

В течение нескольких лет в одном из округов в Майами пытались добиться замены старых дизельных школьных автобусов на электрические. Но школьные администрации говорили, что проект слишком затратный.

Впрочем, выступление 12-летней школьницы вдохновило район обратиться за федеральным финансированием.

Холли говорит, что её давно беспокоит состояние окружающей среды.

[Холли Торп, школьница]:

«Я всегда любила планету, животных и воду. И у меня сердце разрывается, когда вижу мусор и гибель всего живого. Мне всегда было интересно помочь планете».

Благодаря искреннему желанию девочки 50 автобусов уже планируют заменить на электрические. Это произойдёт в течение нескольких лет.

Некоторые районы даже планируют продавать остатки энергии от аккумуляторных батарей обратно в сеть.

[Мари Тере Рохас, член школьного управления]:

«Эта искра, исходящая от ученицы, ребёнка из нашего школьного округа, действительно изменила ситуацию».

Исследования показывают, что выхлопные газы от дизельного топлива могут привести к астме и респираторным заболеваниям, а также к усугублению сердечных и лёгочных заболеваний, особенно у детей и пожилых.

Эксперты считают, что переход на более экологичные школьные автобусы благотворно скажется на здоровье детей, и миллионы из них будут меньше пропускать уроки из-за болезней.

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