Исследование: Pfizer и AstraZeneca эффективны против дельта-штамма

Вакцины Pfizer или AstraZeneca защищают от дельта-варианта коронавируса почти так же эффективно, как от альфа-штамма. Такой..

Вакцины Pfizer или AstraZeneca защищают от дельта-варианта коронавируса почти так же эффективно, как от альфа-штамма. Такой вывод сделали учёные. Доклад об исследовании опубликован в «Медицинском журнале Новой Англии».

Специалисты выяснили, что Pfizer на 88% предотвращает заражение штаммом дельта. В случае с вариантом альфа вакцина эффективна почти на 94%. AstraZeneca защищает от дельта-штамма на 67% и от альфа – почти на 75. При этом обе вакцины в высокой степени предотвращают тяжёлое протекание болезни.

Сейчас во всём мире у заражённых в основном выявляют дельта-штамм. Впервые его обнаружили и описали в Индии. Это мутировавший вариант, который считается намного заразнее изначального вируса. Он также активнее заражает подростков и молодёжь.

Между тем, врачи предупреждают, что наиболее эффективны вышеупомянутые вакцины именно после второй дозы. После первой препарат Pfizer эффективен только на 36%, а AstraZeneca – на 30.

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