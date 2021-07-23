Исследование: Pfizer и AstraZeneca эффективны против дельта-штамма
Вакцины Pfizer или AstraZeneca защищают от дельта-варианта коронавируса почти так же эффективно, как от альфа-штамма. Такой..
Дата загрузки: 2021-07-23
Специалисты выяснили, что Pfizer на 88% предотвращает заражение штаммом дельта. В случае с вариантом альфа вакцина эффективна почти на 94%. AstraZeneca защищает от дельта-штамма на 67% и от альфа – почти на 75. При этом обе вакцины в высокой степени предотвращают тяжёлое протекание болезни.
Сейчас во всём мире у заражённых в основном выявляют дельта-штамм. Впервые его обнаружили и описали в Индии. Это мутировавший вариант, который считается намного заразнее изначального вируса. Он также активнее заражает подростков и молодёжь.
Между тем, врачи предупреждают, что наиболее эффективны вышеупомянутые вакцины именно после второй дозы. После первой препарат Pfizer эффективен только на 36%, а AstraZeneca – на 30.
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