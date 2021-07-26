Как проходят гонки на самодельных картах в высокогорном Ла-Пасе
В картодром превратились на один день улицы Ла-Паса – горного боливийского города, который находится на высоте..
Дата загрузки: 2021-07-27
Сотни детей как заправские гонщики садятся на четырёхколёсные тележки и начинают соревноваться в скорости. А их мамы и папы выполняют роль моторов. Их задача – изо всех сил толкать самодельные карты.
[Хуан Пас, глава комитета спорта в Ла-Пасе]:
«Это интересные соревнования, и люди заслуживают того, чтобы повеселиться. В Ла-Пасе вакцинировалось 72% жителей, поэтому мы продолжили эту традиционную гонку».
Мероприятие проходит в Ла-Пасе уже 70 лет. Родители и дети объединяются в одну спортивную команду и вместе строят карты. В ход идёт всё, что найдётся под рукой.
[Паола Эскобар, участница гонок]:
«Мой карт сделан в форме шприца, а я одета как медсестра. Это моё послание обществу. Я призываю всех носить маски для лица и беречь себя, потому что коронавирус опасен».
В гонке побеждает не только самый быстрый карт. Призы также дают за изобретательность и интересный дизайн. Ну а самое главное – хорошенько повеселиться.
[Вара Мамани, участница гонок]:
«Он был рад соревноваться. Ему нравятся автогонки. Он всегда участвует и в этот раз был очень взволнован. Мы приехали на соревнования очень рано».
Считается, что картинг – это изобретение американских военных лётчиков. После Второй мировой войны они устраивали гонки на тележках по лётному полю. А в 56-м году на авторалли впервые появился несложный карт. В 60-м картинг признали видом автоспорта.
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