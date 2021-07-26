Как проходят гонки на самодельных картах в высокогорном Ла-Пасе

В картодром превратились на один день улицы Ла-Паса – горного боливийского города, который находится на высоте..

В картодром превратились на один день улицы Ла-Паса – горного боливийского города, который находится на высоте 3600 метров над уровнем моря.

Сотни детей как заправские гонщики садятся на четырёхколёсные тележки и начинают соревноваться в скорости. А их мамы и папы выполняют роль моторов. Их задача – изо всех сил толкать самодельные карты.

[Хуан Пас, глава комитета спорта в Ла-Пасе]:

«Это интересные соревнования, и люди заслуживают того, чтобы повеселиться. В Ла-Пасе вакцинировалось 72% жителей, поэтому мы продолжили эту традиционную гонку».

Мероприятие проходит в Ла-Пасе уже 70 лет. Родители и дети объединяются в одну спортивную команду и вместе строят карты. В ход идёт всё, что найдётся под рукой.

[Паола Эскобар, участница гонок]:

«Мой карт сделан в форме шприца, а я одета как медсестра. Это моё послание обществу. Я призываю всех носить маски для лица и беречь себя, потому что коронавирус опасен».

В гонке побеждает не только самый быстрый карт. Призы также дают за изобретательность и интересный дизайн. Ну а самое главное – хорошенько повеселиться.

[Вара Мамани, участница гонок]:

«Он был рад соревноваться. Ему нравятся автогонки. Он всегда участвует и в этот раз был очень взволнован. Мы приехали на соревнования очень рано».

Считается, что картинг – это изобретение американских военных лётчиков. После Второй мировой войны они устраивали гонки на тележках по лётному полю. А в 56-м году на авторалли впервые появился несложный карт. В 60-м картинг признали видом автоспорта.

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