Памятник, протесты и стычки: как отметили годовщину взрыва в Бейруте

Тысячи ливанцев собрались в Бейруте, чтобы почтить память погибших в прошлогоднем взрыве в порту. Трагедия унесла..

[житель Бейрута]:

«Это просто трагедия, ничего, кроме трагедии. К сожалению, больше сказать нечего».

Тысячи ливанцев собрались в Бейруте, чтобы почтить память погибших в прошлогоднем взрыве в порту. Трагедия унесла больше 200 жизней, более 6000 тысяч человек пострадали. Взрыв услышали даже в 240 километрах на Кипре.

Ливанцы идут с портретами погибших, требуя найти и наказать виновных во взрывах. Мирное шествие постепенно переросло в стычки с полицией. Протестующие забросали камнями здание парламента и силовиков. Те в ответ применили водомёты и слезоточивый газ. Столкновения продолжались до темноты. Пострадали восемь человек.

В порту до сих пор не демонтировали полуразрушенное зернохранилище. Здесь же открыли мемориал в память жертв. Ливанские правоохранители возлагают цветы, но обычных граждан здесь почти нет. Многие не захотели приходить на церемонию, поскольку возмущены затянувшимся расследованием.

Пока так и не удалось выяснить, почему на складе в столичном порту годами хранилось почти 3000 тонн взрывоопасной аммиачной селитры. Все подозреваемые отрицают свою причастность. Власти также отказались лишить иммунитета высокопоставленных чиновников, и следователи так и не смогли их допросить.

Авария в порту Бейрута случилась 4 августа. Сначала произошёл небольшой взрыв. За ним последовал более мощный. Он вызвал сейсмическую волну силой 3,3 балла, а также оставил после себя кратер диаметром 70 метров.

Несколько зданий вблизи эпицентра были полностью разрушены, многие сильно пострадали. Этот взрыв признали одним из мощнейших неядерных в истории.

Между тем в день печальной годовщины с территории Ливана выпустили три ракеты в сторону Израиля. Одна не долетела до цели. Две другие упали вблизи границы на территории Израиля. Никто не пострадал, о разрушениях тоже не сообщается. Израильская армия в ответ обстреляла территорию Ливана.

Перестрелка случилась на фоне неспокойной обстановки в регионе. На прошлой неделе в Аравийском море произошло нападение на нефтяной танкер Mercer Street. В результате атаки погибло двое человек.

Израиль и США обвинили в этом Иран. Иранские власти всё отрицают. Судно принадлежит японской компании. Оно шло под флагом Либерии и управлялось израильским оператором Zodiac Maritime.

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