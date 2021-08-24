Церемонию смены караула у Букингемского дворца провели впервые с начала пандемии

Зрелищную церемонию смены караула у Букингемского дворца снова можно увидеть в Лондоне. Её не проводили с..

Зрелищную церемонию смены караула у Букингемского дворца снова можно увидеть в Лондоне. Её не проводили с марта прошлого года, когда началась пандемия коронавируса. Традиционный развод караула отменили, чтобы не собирались толпы зрителей.

Теперь же гвардейцы Первого батальона Колдстримского полка сменяют военных Гренадерской гвардии. Все одеты в знаменитые парадные красные мундиры и высокие медвежьи шапки.

Развод караула проходит под аккомпанемент полкового оркестра Колдстримской гвардии и военного оркестра шотландских гвардейцев.

Аналогичную церемонию также снова проводят у Виндзорского замка.

Букингемский дворец служит официальной резиденцией Елизаветы II. Однако королева не присутствует на церемонии ни здесь, ни в Виндзорском замке. Конец лета и начало осени она проводит в замке Балморал в Шотландии.

До пандемии торжественный развод караула у Букингемского дворца проходил ежедневно с апреля по август. В остальные месяцы его проводили через день.

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