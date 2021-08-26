В 6 лет его ранили в руку, теперь он приехал на Паралимпиаду

Для Парфаита Хакизиманы тхэквондо – это путь преодоления боли и способ забыть конфликт, жестокость и потерю...

Для Парфаита Хакизиманы тхэквондо – это путь преодоления боли и способ забыть конфликт, жестокость и потерю.

В спорте этот бурундийский беженец нашёл силу, которая привела его на мировую арену.

Он стал одним из шести атлетов Паралимпийской команды беженцев, участвующей в Играх в Токио.

[Парфаит Хакизимана, бурундийский беженец]:

«Мне нравится тхэквондо, поскольку оно помогает мне забыть сложные моменты, которые я пережил когда-то».

В шесть лет он получил травму, которая навсегда изменила его жизнь.

Во время нападения на его деревню ему выстрелили в руку. Потом он около двух лет провёл в больнице.

[Парфаит Хакизимана, бурундийский беженец]:

«В тот день также убили мою мать. Я никогда его не забуду».

В 2015 году, когда в Бурунди после выборов вспыхнуло насилие, он бежал в соседнюю Руанду.

Теперь живёт в лагере для беженцев «Махама» с дочерью и женой Ирэной.

[Ирэна Хакизимана, бурундийская беженка]:

«Молюсь Богу, чтобы он открыл ему путь и дал ему сил для победы. Надеюсь, услышим хорошие новости».

Парфаит также основал прямо в лагере клуб по тхэквондо. Там он обучает около 150 человек, включая детей от шести лет. Говорит, что делает это, чтобы вселить в окружающих надежду и непоколебимость, которые сам нашёл в спорте.

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