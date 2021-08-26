В 6 лет его ранили в руку, теперь он приехал на Паралимпиаду
Для Парфаита Хакизиманы тхэквондо – это путь преодоления боли и способ забыть конфликт, жестокость и потерю...
Дата загрузки: 2021-08-26
В спорте этот бурундийский беженец нашёл силу, которая привела его на мировую арену.
Он стал одним из шести атлетов Паралимпийской команды беженцев, участвующей в Играх в Токио.
[Парфаит Хакизимана, бурундийский беженец]:
«Мне нравится тхэквондо, поскольку оно помогает мне забыть сложные моменты, которые я пережил когда-то».
В шесть лет он получил травму, которая навсегда изменила его жизнь.
Во время нападения на его деревню ему выстрелили в руку. Потом он около двух лет провёл в больнице.
[Парфаит Хакизимана, бурундийский беженец]:
«В тот день также убили мою мать. Я никогда его не забуду».
В 2015 году, когда в Бурунди после выборов вспыхнуло насилие, он бежал в соседнюю Руанду.
Теперь живёт в лагере для беженцев «Махама» с дочерью и женой Ирэной.
[Ирэна Хакизимана, бурундийская беженка]:
«Молюсь Богу, чтобы он открыл ему путь и дал ему сил для победы. Надеюсь, услышим хорошие новости».
Парфаит также основал прямо в лагере клуб по тхэквондо. Там он обучает около 150 человек, включая детей от шести лет. Говорит, что делает это, чтобы вселить в окружающих надежду и непоколебимость, которые сам нашёл в спорте.
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