Отец создал для сына экзоскелет, чтобы он смог ходить

«Робот, вставай». 16-летний француз Оскар даёт команду, и большой экзоскелет выпрямляет его тело вертикально. После этого..

«Робот, вставай». 16-летний француз Оскар даёт команду, и большой экзоскелет выпрямляет его тело вертикально. После этого начинает идти.

Механизм прикреплён к плечам, груди, талии, коленям и ступням юноши. Он позволяет Оскару пройти через комнату и развернуться. У молодого человека – генетическое неврологическое заболевание, при котором нервы не посылают достаточно сигналов в ноги.

[Оскар Констанца, сын разработчика]:

«Для меня это в новинку, потому что раньше, чтобы ходить, мне всегда нужна была помощь, а теперь она мне больше не нужна, поэтому я чувствую себя независимым».

Разработал экзоскелет его отец Жан-Луи. Для этого мужчина основал компанию Wandercraft.

[Жан-Луи Констанца, основатель Wandercraft]:

«Основателей компании Wandercraft трое. У двоих, включая меня, есть близкие в инвалидных колясках. У меня это сын Оскар. Однажды он сказал: «Папа, ты инженер-робототехник, почему бы тебе не сделать робота, который поможет мне ходить?»»

Этот экзоскелет поддерживает тело и имитирует его движения. Его уже продали десяткам больниц во Франции, Люксембурге и США по цене около 150 000 евро за штуку.

[Жан-Луи Констанца, основатель Wandercraft]:

«Мы делаем всю эту работу, потому что уверены, что через 10 лет инвалидных колясок больше не будет или их будет гораздо меньше. Инвалидные коляски – это аномалия. Мужчины, женщины, люди должны быть в вертикальном положении».

Для частного использования экзоскелет купить пока нельзя. Это следующий этап, над которым компания работает. А тестирует новое устройство Кевин Пьетт. Его нижние конечности парализовало после ДТП на мотоцикле.

[Кевин Пьетт, испытатель экзоскелета]:

«Очень приятное ощущение. Я стою прямо, могу смотреть на людей лицом к лицу. А обычно я ниже их, так что это очень удобно».

Инженеры говорят, что экзоскелеты для частного использования будут намного легче. Цену также планируют снизить.

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