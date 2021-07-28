«Это сложный пожар»: под Афинами спасают от огня жилые дома

Клубы густого дыма видны над крышами к северу от Афин. Здесь горят леса. Греческие пожарные всеми..

Клубы густого дыма видны над крышами к северу от Афин. Здесь горят леса. Греческие пожарные всеми силами пытаются отвоевать жилые дома у огненной стихии.

Огонь распространяется очень быстро. Способствует сильный ветер.

С огнём борются более 300 пожарных. Задействовано 12 вертолётов и девять самолётов.

[Михалис Крисохоидис, министр гражданской защиты Греции]:

«Это сложный пожар. Ветер перекидывал огонь с места на место, и в результате быстро появилось множество фронтов. Наши пожарные дали храбрый бой огню, который полыхал прямо на городских улицах, и смогли спасти драгоценные жизни и собственность наших сограждан».

О пострадавших и человеческих жертвах сообщений не поступало, однако несколько жилых домов всё же сгорело. Это произошло в деревне Родополи в 30 километрах к северу от столицы.

Греки ещё помнят страшный пожар, который три года назад охватил прибрежный городок Мати под Афинами. Тогда всего за несколько часов погибло 102 человека.

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