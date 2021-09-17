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Аист учится ходить на 3D-протезе в Чехии

Аист учится ходить на 3D-протезе в Чехии

Этому молодому аисту крупно повезло. Он учится ходить. Лапу потерял, неудачно свалившись в дымоход. Помочь бедолаге..

Дата загрузки: 2021-09-17

Этому молодому аисту крупно повезло. Он учится ходить. Лапу потерял, неудачно свалившись в дымоход. Помочь бедолаге призван протез, напечатанный на 3D-принтере.

[Зденек Сукуп, глава приюта для животных]:
«Мы привезли его сюда в приют для животных, чтобы вылечить травму, которую аист нанёс себе, вылетая из трубы. Вместе с ветеринаром мы решили сделать ему 3D-протез, чтобы он нормально развивался».

Автор протеза – местный старшеклассник. Проектировать искусственную ногу под удобство дикой птицы было непросто. Это уже вторая версия протеза, грядут и новые усовершенствования.

[Матыаш Михл, создатель протеза]:
«Сейчас протез, к сожалению, вращается на ноге. Попробую стабилизировать его с помощью сустава. Я также работаю над силиконовым носком, который позволил бы не задействовать сустав, и протез держался бы в разы лучше».

Пока об аисте заботятся в приюте для животных и птиц на западе Чехии. В будущем хотят подыскать ему более подходящий дом, где он сможет свободно летать и охотиться. В идеале это зоологический сад.

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