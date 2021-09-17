Аист учится ходить на 3D-протезе в Чехии
Этому молодому аисту крупно повезло. Он учится ходить. Лапу потерял, неудачно свалившись в дымоход. Помочь бедолаге..
Дата загрузки: 2021-09-17
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Этому молодому аисту крупно повезло. Он учится ходить. Лапу потерял, неудачно свалившись в дымоход. Помочь бедолаге..
Дата загрузки: 2021-09-17
Короткая ссылка на эту страницу:
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Этому молодому аисту крупно повезло. Он учится ходить. Лапу потерял, неудачно свалившись в дымоход. Помочь бедолаге призван протез, напечатанный на 3D-принтере.
Автор протеза – местный старшеклассник. Проектировать искусственную ногу под удобство дикой птицы было непросто. Это уже вторая версия протеза, грядут и новые усовершенствования.
Пока об аисте заботятся в приюте для животных и птиц на западе Чехии. В будущем хотят подыскать ему более подходящий дом, где он сможет свободно летать и охотиться. В идеале это зоологический сад.