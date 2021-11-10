Как муж поддержал жену, заболевшую COVID-19

Донна Крейн с диагнозом COVID-19 попала в одну из больниц Флориды. Её муж Гари нашёл способ поддержать жену на расстоянии.
Гари сделал плакат «Я люблю тебя». Каждый день в восемь часов утра он стоял на парковке с плакатом, чтобы жена могла его видеть.
Когда Донна из больничной палаты на 10 этаже увидела мужа, то разрыдалась. «Гари приходил с плакатом каждый день, чтобы сказать мне, что любит, это было потрясающе. Он делал всё, что в его силах, чтобы быть рядом!»
Донна провела в реанимации десять дней. «Это самое страшное, что можно испытать в жизни: лежать и не иметь возможности сделать вдох», – вспоминает Донна.
Сейчас женщина уже здорова. Она радуется второму шансу на жизнь и ждёт с мужем рождения внука. «Мы только что узнали, что моя дочь ждёт ребенка», – рассказала Донна. «Мы станем бабушкой и дедушкой. Я хочу подержать на руках [внука]».