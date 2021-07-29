Пандемия заставила аргентинок отложить беременность
Эта аргентинская семейная пара решилась завести первого ребёнка. В институте репродуктивной медицины им показывают процесс искусственного..
Дата загрузки: 2021-07-29
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Эта аргентинская семейная пара решилась завести первого ребёнка. В институте репродуктивной медицины им показывают процесс искусственного оплодотворения. Супруги говорят, что планировали обратиться сюда раньше. Но помешала пандемия.
Как показывает статистика, в провинции Буэнос-Айрес рождаемость в период пандемии упала на четверть по сравнению с таким же периодом прошлого года.
Система здравоохранения оказалась перегруженной. Повлияли также карантин и экономический спад.
Впрочем с ослаблением карантинных мер ситуация может измениться на диаметрально противоположную – начнётся бэби-бум. Кое-где цифры уже поползли вверх.
В последние дни в Аргентине выявляют до 15 тысяч новых случаев коронавируса в сутки. Это значительно меньше пика в конце мая, когда цифра превышала 40 тысяч. Впрочем, в свете появления нового дельта-штамма в стране может начаться новая волна эпидемии.