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Пандемия заставила аргентинок отложить беременность

Пандемия заставила аргентинок отложить беременность

Эта аргентинская семейная пара решилась завести первого ребёнка. В институте репродуктивной медицины им показывают процесс искусственного..

Дата загрузки: 2021-07-29

Эта аргентинская семейная пара решилась завести первого ребёнка. В институте репродуктивной медицины им показывают процесс искусственного оплодотворения. Супруги говорят, что планировали обратиться сюда раньше. Но помешала пандемия.

[Клаудия, местная жительница]:
«Я отложила беременность из-за профессиональных вопросов. А в прошлом году это был экономический вопрос для нас обоих. Но в этом году мы приняли решение».

Как показывает статистика, в провинции Буэнос-Айрес рождаемость в период пандемии упала на четверть по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Система здравоохранения оказалась перегруженной. Повлияли также карантин и экономический спад.

[Патрисио Салабардо, директор регистрационного бюро провинции]:
«Рождаемость падает в годы неопределенности, экономического кризиса или пандемии. Это, очевидно, влияет на семьи, когда дело доходит до принятия решения, это влияет на семейную жизнь и на решение иметь детей».

Впрочем с ослаблением карантинных мер ситуация может измениться на диаметрально противоположную – начнётся бэби-бум. Кое-где цифры уже поползли вверх.

[Фернандо Неуспиллер, директор института репродуктивной медицины]:
«Наблюдается рост двух показателей. Во-первых, стало на 137% больше женщин, которые хотят сохранить яйцеклетки, а также на 34-38% больше тех, кто хочет стать матерью-одиночкой».

В последние дни в Аргентине выявляют до 15 тысяч новых случаев коронавируса в сутки. Это значительно меньше пика в конце мая, когда цифра превышала 40 тысяч. Впрочем, в свете появления нового дельта-штамма в стране может начаться новая волна эпидемии.

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