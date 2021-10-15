Фастфуды США заставят снизить количество соли в еде
Фастфуд и еда навынос – дёшево, просто и вкусно. Но в такой еде много скрытых опасностей...
Дата загрузки: 2021-10-15
Именно поэтому Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выпустило новое распоряжение. Согласно нему сетевые рестораны и компании, производящие фасованные продукты, должны снизить содержание соли в своём товаре.
Цели нужно достичь за 2,5 года. Таким образом, в среднем каждый американец будет ежедневно есть соли на 12% меньше, то есть не 3,5 грамма, а три.
Вообще цель промежуточная. Здоровой считается норма не более 2,3 грамма в день.
[Джон Уайт, эксперт в области здравоохранения]:
«Но это шаг в правильном направлении. Опасность соли в том, что, если её слишком много, она вредит почкам. Это влияет на наше кровяное давление. И это будет давление, которое сложно контролировать или диагностировать».
Почти половина американцев страдает от повышенного кровяного давления. А это основная причина сердечных приступов и инсультов.
В первую очередь хотят снизить содержание соли в обработанных и упакованных продуктах, а также полуфабрикатах. Среди них сыры, солёные огурцы, орехи, соусы, мясные деликатесы, крекеры и продукты из птицы. Другими словами, всё то, что жители США так любят.
Новая норма затронет таких гигантов упакованной еды, как PepsiCo, Kraft Heinz и Campbell Soup. Кроме того, нововведение скажется и на сетях фастфуда, включая McDonald’s.
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