Конгресс США отложил «шатдаун» до 3 декабря

Всего за несколько часов до истечения срока и начала нового финансового года в США стране удалось..

Всего за несколько часов до истечения срока и начала нового финансового года в США стране удалось избежать «шатдауна». Или, по крайней мере, его отложить.

Конгресс проголосовал за временное финансирование до 3 декабря. В противном случае многие операции правительства остановились бы, а десятки тысяч госслужащих остались бы без работы.

Сенаторы в Конгрессе утвердили финансирование в соотношении 65 к 35. А в палате представителей «за» проголосовало 254 законодателя, и 175 – «против».

[Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей]:

«Благодаря этой резолюции правительство продолжит работу, а ветераны и люди, живущие на пособия, продолжат получать чеки».

Правительство США переживало «шатдаун» 21 раз. Самый продолжительный был 34 дня. «Шатдаун» происходит, если Белый дом и Конгресс не могут договориться о пунктах бюджета на следующий финансовый год.

В этот раз бюджет также не смогли принять из-за разногласий. Демократы настаивают на том, что необходимо поднять потолок госдолга. Республиканцы считают это губительным для американской экономики.

[Чак Шумер, лидер большинства в Сенате]:

«Несмотря на непримиримость республиканцев, факты не изменились. Мы должны поднять потолок долга. Мы не можем допустить дефолта Америки». [Митч Макконнелл, лидер меньшинства в Сенате]:

«Неуклюжие попытки решить противоречия внутри партии не работают. Они работают лишь тогда, когда все принимают реальность. Сегодня мы в состоянии финансировать правительство. Большинство с этим согласны. Так же нужно отнестись и к лимиту госдолга».

Документ о продлении финансирования уже подписал президент Джо Байден. Теперь Конгрессу нужно будет утвердить бюджет на следующий год. В противном случае «шатдаун» может всё же произойти.

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