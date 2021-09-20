Француз объявил голодовку из-за обязательной вакцинации медиков и пожарных

В Ницце работник больницы объявил голодовку из-за принудительной вакцинации. На прошлой неделе во Франции вступило в..

В Ницце работник больницы объявил голодовку из-за принудительной вакцинации. На прошлой неделе во Франции вступило в силу новое правило, согласно которому привиться от COVID-19 обязаны все медики, сотрудники домов престарелых и пожарные. Невакцинированных отстраняют от работы.

Тьерри Пайсан работает в пожарной охране при больнице. Он не против самих вакцин, но против принуждения и отстранения от работы.

[Тьерри Пайсан, протестующий]:

«Я вижу по телевизору, что противников обязательной вакцинации или тех, кто сомневается в её необходимости, быстро оттесняют в сторону или называют сторонниками теории заговора».

К Пайсану присоединился ещё один протестующий. Поддержать мужчин приходят противники обязательной вакцинации и санитарных пропусков.

[сторонница протеста]:

«Мы изначально участвовали в демонстрациях (против санитарных пропусков) и считаем такой закон несправедливым. Мы больше не признаём Францию страной прав человека».

По официальным данным, после введения нового правила большинство медиков вакцинировались, но примерно 3000 отказались. Их временно не допускают к работе.

А это Париж. Здесь в минувшие выходные сотни французов вышли с протестом против санитарных пропусков. Их требуют при посещении ресторанов, кафе и крупных торговых центров. Кроме того, они обязательны для пассажиров поездов и самолётов. Митингующие также выступают против обязательной вакцинации медиков.

[Флориан Филиппо, лидер партии «Патриоты»]:

«Цель не оправдывает средства. Мы не можем мириться с дискриминацией людей на основании того, вакцинированы ли они. Это разделение людей. Мы не понимаем такой логики и не знаем, к чему всё это приведёт».

Протесты против санитарных пропусков проходят в Париже с середины июля. В этот раз митинг был мирным, но иногда демонстрации заканчиваются стычками с полицией.

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