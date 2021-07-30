Иранец в одиночку создаёт копию гиперкара Bugatti

[Джамшид Наземи, автомастер]:

«Я начал работать над созданием суперкара Bugatti. Это уникальный автомобиль. Я стараюсь не отставать от (Bugatti), но процесс идёт очень медленно. Я один, а у них команда, за которой стоят немецкие технологии».

Быстрый, эксклюзивный и дорогой. Получится ли у иранского автомастера Джамшида создать брата-близнеца гиперкара Bugatti Centodieci («Чентодиечи»)? Эту модель выпустили ограниченным тиражом два года назад к 110-летию французского бренда. Она покорила сердце иранца. Теперь он строит такую же машину в своём гараже в Шахрияре.

У мастера нет не только помощников, но и чертежей. Вдохновение черпает в фотографии.

[Джамшид Наземи, автомастер]:

«Я никогда не видел таких машин, их нет (в Иране). Я только видел несколько фотографий, некоторые не очень чёткие. Это даже не технические фотографии, которые подойдут для копирования автомобиля. Я использую глаза, ум и воображение».

Для иранца автомобили – страсть всей жизни. Любовь к технике проснулась в детстве. А несколько лет назад он сделал реплику винтажного «форда», которую использовали при съёмках фильма в Тегеране.

Под фотографиями его детища на Facebook появилась буря восторженных комментариев. После этого Джамшид оставил работу и арендовал гараж. В нём уже построил копию люксового автомобиля Bugatti Royale. Компания выпустила всего шесть экземпляров этой модели.

Иранец говорит, что потратил на создание реплики четыре года и 100 тысяч долларов. А собственный гиперкар Bugatti обойдётся ему в 40 тысяч. Джамшид собирает его уже десять месяцев. Некоторые детали кузова переделывает много раз, чтобы довести их до идеала. В качестве платформы мастер использует старые модели Mercedes или BMW.

Мечта иранца – построить собственный автомобиль с нуля.

[Джамшид Наземи, автомастер]:

«Я хочу получить финансовую поддержку, чтобы создавать прекрасные работы. Если они достаточно красивы, то могут превратится в модели массового производства».

Ну а пока проекты финансирует сын иранского мастера.

Короткая ссылка на эту страницу: