Самый мощный магнит в мире прибыл на термоядерную электростанцию во Францию
Это первая часть самого мощного в мире электромагнита. Её доставили из США во Францию на экспериментальный..
Дата загрузки: 2021-09-10
С помощью магнита будут проводить управляемый термоядерный синтез. Такой процесс происходит внутри звёзд, например, в нашем Солнце. Но здесь, на Земле, его повторить очень сложно, поскольку он происходит при запредельно высокой температуре.
Магнит создаст мощное поле, которое будет безопасно подвешивать в пространстве раскалённые частицы, чтобы они ни с чем не соприкасались. Ни один твёрдый металл такой температуры не выдержит.
[Нил Митчелл, исследователь]:
«Мы должны очень сильно нагреть атомы. В этом случае они начинают двигаться быстро, и, сталкиваясь, слипаются. Потом они остывают, высвобождая энергию термоядерного синтеза».
В обычных ядерных реакторах используют реакцию распада: из более тяжёлых атомных ядер получаются более лёгкие. В термоядерных всё происходит наоборот: синтез тяжёлых атомных ядер из более лёгких.
Учёные говорят, что этот реактор будет производить больше энергии, чем потребляет. И она будет экологически-чистой, поскольку топливо будут получать из обыкновенной воды, а радиоактивных отходов не будет.
Магнит состоит из 16 пластин. Каждая в отдельности тоже может стать самым мощным в мире электромагнитом. Его высота достигнет 18 метров, а весить он будет – тысячу тонн.
Проект основали в 2010 году, а в прошлом началось строительство реактора. Запустить его планируют к началу 2026 года.
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