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В Бразилии неожиданно выпал снег

В Бразилии неожиданно выпал снег

На юге Бразилии такого ещё не видели! Здесь выпал снег. Снегопады сопровождаются минусовым похолоданием. [местный житель

Дата загрузки: 2021-07-30

На юге Бразилии такого ещё не видели! Здесь выпал снег. Снегопады сопровождаются минусовым похолоданием.

[местный житель]:
«Знаете, мне 62 года, и я никогда раньше не видел снега. Красота природы – это что-то невообразимое».

Ночной снегопад прошёл, по меньшей мере, в 33 муниципалитетах штата Риу-Гранди-ду-Сул. Снег идёт и в штате Санта-Катарина. Кое-где побиты температурные рекорды по самой холодной погоде.

Впрочем, большинство местных жителей не расстроилось, а наоборот. Люди фотографируются и лепят снеговиков.

[местная жительница]:
«Оно того стоит. Вообще холод даже не чувствуется, потому что есть снег. Это просто чудесно!»

[фермер]:
«Бывают сложные дни, и мы почти каждый день работаем под дождём, но ощущения хорошие».

Снегопады на юге Бразилии сопровождаются и сильными ветрами до 80 километров в час. Для региона это тоже большая редкость.
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