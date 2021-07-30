На модуле «Наука» нештатно включились двигатели после стыковки с МКС

Российский модуль «Наука» после восьми суток подготовки пристыковался к МКС, но не обошлось без проблем. Через..

Российский модуль «Наука» после восьми суток подготовки пристыковался к МКС, но не обошлось без проблем. Через несколько часов после стыковки самопроизвольно запустились двигатели аппарата.

В итоге МКС развернулась на 45 градусов, из-за чего дважды прервалась связь с Центром управления полётами. Чтобы исправить ситуацию, на МКС включили двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17».

Двигатели «Науки» отключились примерно через час, когда закончилось топливо. Экипаж МКС не пострадал. Станция также не повреждена.

Ракета-носитель «Протон-М» вывела «Науку» на околоземную орбиту 21 июля. Потом началось сближение с МКС. Аппарат пристыковался к служебному модулю «Звезда». В операции участвовали российские члены экипажа длительной экспедиции МКС-65 Олег Новицкий и Пётр Дубров.

Для подключения нового модуля к российскому сегменту орбитальной станции потребуется десять выходов в открытый космос.

«Наука» будет служить российским космонавтам в качестве исследовательской лаборатории. В ходе эксплуатации планируется провести 13 экспериментов. Аппарат стал четвёртым научным модулем МКС после американской, европейской и японской лабораторий.

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